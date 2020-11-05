Milletvekili Ahmet Şık hakkında ifadeleri nedeniyle düzenlenen üç ayrı fezleke komisyonda

T24 Haber Merkezi

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı çeşitli açıklamalar gerekçe gösterilerek, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle üç ayrı fezleke düzenlendi. Fezlekelerde, Şık’ın, cumhurbaşkanına ve kişilere hakaret ettiği iddia ediliyor.

Gezi davasının beraatle sonuçlanması, bu davadan beraat eden iş insanı Osman Kavala’nın aynı akşam farklı bir dosyadan tutuklanması konusunda açıklama yapan Ahmet Şık, bütün bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla gerçekleştiğini söyledi. Şık hakkında bu sözleri ile cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla fezleke düzenlendi.

Şık hakkında “Pelikan çetesi” paylaşımları gerekçe gösterilerek, Hilal Kaplan'a “hakaret” suçundan da ayrı fezleke düzenlendi. Şık’ın, Twitter hesabından yaptığı, “Pelikan çetesi ve medyadaki saray soytarıları kaybetti diyemeyenler seçim analizi yapıyor” şeklindeki paylaşımı, dokunulmazlığının kaldırılması istemine gerekçe gösterildi.

Şık hakkında, katıldığı Medya Mahallesi programında sarf ettiği, “Kusura bakmasınlar bunlar gazeteci değil parti militanı, bir suç örgütünün halkla ilişkiler faaliyetini yürütüyorlar” sözleri nedeniyle de “hakaret” suçundan ayrı bir fezleke düzenlendi.

Ahmet Şık hakkında düzenlenen fezlekeler, başkanlığını AKP’li eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona geldi.