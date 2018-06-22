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Yaşam

Milletvekili adayı seçim çalışmasında sınır tanımadı

Saadet Partili aday, takım elbisesiyle denize girerek oy istedi

22 Haziran 2018 19:13

Saadet Partisi Ordu 2. Sıra Milletvekili Adayı Muammer Bilgiç, seçim çalışmasında sınır tanımadı. Seçim çalışmalarını sahilde sürdüren Bilgiç, denizdeki seçmenlerden oy istemek için takım elbisesiyle denize girdi.

Saadet Partili Halil Cebeci’nin “Resim orijinaldir” notuyla Twitter’da paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti. Binlerce kişi paylaşımı retweet’lerken; paylaşıma yüzlerce de yorum geldi.

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