Milletler Kupası Ankara'da başlıyor

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde 2\'nci ayak müsabakaları yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde 2\'nci ayak müsabakaları için düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu ve FIVB Teknik Delegesi Anka Ivanovic\'in yanı sıra Türkiye, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin takımlarının antrenör ve kaptanları katıldı.

FIVB Teknik Delegesi Anka Ivanovic ise ikinci hafta maçlarının yarın başlayacağını hatırlatarak, \"Çin\'de yapılacak finalleri bekliyoruz. Tüm takımlara şans ve başarı diliyorum\" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenör Govanni Guidetti ise FIVB ve TVF\'ye teşekkür ederek, \"3 büyük takımı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm takımlara hoşgeldiniz diyorum. Eminim ki Ankara seyircisi de bizimle birlikte salonda olacak\" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar da böyle bir organizasyonun parçası oldukları için mutlu olduklarının altını çizerek, \"İlk hafta bizim açımızdan çok başarılı geçti. Ankara seyircisi her zaman muhteşemdir. Eminim ki üç maçta da salonumuz dolu olacak. Her hafta takım ruhunu oturtmaya çalışıyoruz, ikinci ayak bizim için bu açıdan da çok önemli. Tüm takımlara başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Arjantin Voleybol Takımı Başantrenörü Guillermo Orduna ve takım kaptanı Julieta Canstanza Lazcano, Brezilya Milli Takımı Başantrenörü Jose Roberto Lages Guimarez ve takım kaptanı Roberta Silva Ratzke, Dominik Cumhuriyeti Başantrenörü Marcas Kwiek ve takım kaptanı Niverka Dharlenis Marte Frica da bu organizasyonun içinde yer aldıkları ve Türkiye\'de bulundukları için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

TVF Başkent Spor Salonu\'nda yapılacak müsabakaların programı ise şöyle:

YARIN

14.00 Arjantin-Dominik Cumhuriyeti

17.00 Türkiye-Brezilya

23 MAYIS ÇARŞAMBA

14.00 Brezilya-Arjantin

17.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

24 MAYIS PERŞEMBE:

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

17.00 Türkiye-Arjantin

(FOTOĞRAFLI)

