"Milletin iradesi yok sayıldı": Torba kanun Meclis'ten geçmeden yönetmelik değiştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen Torba Kanun Teklifi’nin içerisinde bulunan bir hükmü, teklif henüz kabul edilmeden yönetmeliğe ekledi. Konu hakkında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletin iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

AKP’li 71 milletvekilinin imzasıyla geçen hafta TBMM Başkanlığı’na, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunuldu. Torba teklif, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi ve Genel Kurula sevk edildi. Bu teklifle, lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin lisanslarının iptali koşulları arasına, mühendisin 65 yaşını doldurmuş olması hükmü de eklendi.

TBMM’nin “kış tatiline” girmesi nedeniyle teklif henüz Genel Kurul'da görüşülemezken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Yönetmelik’e, Torba Kanun Teklifi’nde yer alan “65 yaşında lisans iptal edilir” hükmü eklendi. Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı değişikliğin Meclis’in işlevsizliğini bir kere daha gözler önüne serdiğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu durum geçiştirilebilecek bir durum değildir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman yasama organında görüşülmemiş bir Kanun Teklifi doğrultusunda Yönetmelik değişikliği yapılmamıştı” dedi.

Yönetmeliğin yürürlükteki kanuna aykırı olduğunu ve millet iradesinin bu yolla yok sayıldığını bildiren CHP’li Özel, “Kuvvetler ayrılığını pekiştireceği iddia edilen rejime kasteden Anayasa değişikliğinin, yürütme organının yasama ve yargı organları üzerindeki tahakkümünü pekiştirdiği ortadadır. Parlamento’nun iradesini ve yasama sürecini yok sayan bu yönetmelik değişikliği, Kanun Teklifi’nin sahibinin aslında imzacı 71 milletvekili değil, Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu kanıtlamaktadır” ifadelerini kullandı.