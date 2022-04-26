Millet Partisi Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı'na isim tepkisi

Cuma Nacar, içinde olmadıkları bir ittifakta "Millet" isminin kullanılmasına karşı olduklarını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İzmir'de bir otelde basın toplantısı düzenleyen Cuma Nacar, Millet Partisi'nin seçimlere katılma hakkına sahip partilerden olduğunu belirtti.

Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanun gereği başka bir siyasi partice kullanılamayacağını belirten Nacar, ancak "Millet İttifakı'nın" kendilerinin ismini kullandığını savundu.

Kurultaylarında "altılı masayı oluşturan" siyasi partilere çağrı yaptığını aktaran Nacar, şunları söyledi:

"Dedik ki kanun açık; Millet Partisi'nin ismini oluşturduğunuz ittifakta kullanamazsınız. Halk İttifakı, Deva İttifakı, Gelecek İttifakı diyebilirsiniz ama içinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Şu uyarıyı da yaptık; 'Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız' dedik."

Gazete Duvar'ın haberine göre, bu uyarıya karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ismi kullanmaya devam ettiğini belirten Nacar, "Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır. Her birimizin isimleri kendine özeldir" ifadelerini kullandı.

Nacar, Millet İttifakı isminin ilk kullanıldığı dönemde Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ifade ederek, o dönem partisi seçimlere giremediği için diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını, ancak bu kez Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söyledi.