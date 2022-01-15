Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

Twitter hesabından açıklama yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Saadet Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Edibali'nin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi:

"Siyasetçi ve yazar Aykut Edibali’nin vefatını teessürle öğrendim. Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasî tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."