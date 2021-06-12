T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı bu akşamki son bölümle tamamlanıyor. Son bölümde iç politikadaki gelişmeler ve muhalefetin durumu, Erdoğan-Biden görüşmesi ve Türk-Rus ilişkileri, ekonomideki son gelişmeler ile bir müzisyenin öyküsü ele alınacak.

Program konukları: CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Doç. Dr. Hakan Güneş, T24 yazarı ve ekonomist Barış Soydan, müzisyen Derya Köroğlu.

Saat 20.00’de başlayacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- İktidar seçimleri engelleme yoluna gidebilir mi?

- Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

- Ekonominin Temmuz ayında “atağa kalkması” mümkün mü?

- Peker’in Demirören-Ziraat Bankası iddiaları.

- Biden-Erdoğan görüşmesinden ne sonuçlar çıkabilir?

- Rusya, IŞİD’le petrol kaçakçılığı dosyasıyla Türkiye’nin canını yakabilir mi?

- Tanıdık ezgilerden yeni türkülere...

- Haftanın fotoğrafları ve basın derlemesi.

Hakan Aksay seyircilerden gelen görüş ve eleştirileri aktararak kısa bir veda sohbetiyle programa son verecek.