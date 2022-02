Muhalefetin 'Ekonomi Masası’nın gündemi: “Hiper enflasyona gidiyoruz, böyle giderse kriz derinleşecek”

Muhalefet partilerinin kurduğu Ekonomi Masası, ikinci kez toplandı. CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi genel başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda “Böyle giderse kriz derinleşecek” değerlendirmesi yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Hiper enflasyona gidiyoruz. İktidarı bir an önce yanlış politikalardan dönmeye ve ülkeyi seçime götürmeye çağırıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ile Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota’dan oluşan Ekonomi Masası, TBMM’de ikinci kez bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından T24’ün sorularını yanıtlayan DP’li Bülent Şahinalp, toplantı gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Milyonlar fakirleşiyor"

“Ülkeyi yönetemiyorlar, her gün krizi derinleştiriyorlar. Yanlış politikalarda ısrar ediyorlar. Bir an önce ülkeyi seçime götürmeleri lazım. Bu yanlış politikalardan vazgeçin aklın ve ekonomi bilimin gereğini yerine getirin çağrısında bulunuyoruz. Şu an ne yazık ki bütün bunların dışında bir kişinin bilimle uzaktan yakından olmayan yanlış politikalarının sonucu milyonlar her geçen gün fakirleşiyor. Ne yazık ki, mutfağını, tenceresini dolduramıyor. Bugün asgari ücreti artırsanız ne olacak, bir iki ay sonra aynı noktaya geleceğiz. Muhtemeldir aralık ayında aylık enflasyon yüzde 10 çıkacak. Hiper enflasyona doğru gidiyoruz.

"Temaslarımızı değerlendirdik"

İş insanı önünü görmüyor. Hizmetler kesiminde çok büyük işten çıkarmalar olacak. Burada, dış güç falan yok tamamen hükümetin yanlış politikaları sonrasında bugüne geldi. Daha dibi de görmedik, aşağı inmedik yeterince. Dört parti bir araya geldi bu şekilde değerlendirmede bulunduk. Hepimizin temasları var, işinsanlarıyla, çiftçimizle, sanayiciyle, vatandaşla temaslarımızı toplantıda değerlendirdik. Piyasalar yangın yeri, saat 2’de ne olacağını bilmiyoruz, belki de yangının üzerine benzin dökecekler.”