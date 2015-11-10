Millet Gazetesi Genel Yayın Kayyumu: Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu!

AKP’ye yakın politikasıyla bilinen Akit TV’nin, Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüyle ilgili yaptığı haberde, “Zulüm 1938’de son buldu” ifadelerinin kullanılmasının ardından, Koza İpek Holding bünyesindeki Millet gazetesinin yönetimine kayyum atanmasının ardından göreve getirilen Genel Yayın Yönetmeni H. Yahya Şekerci’nin Twitter hesabından “Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu!” mesajı paylaşıldı. Şekerci, Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.

"Bir çete ya da örgüt tarafından kendilerine kumpas kurulduğunu" iddia eden Şekerci, "Hem şahsi haklarıma, hem de başında bulunduğum kuruma ilişkin sürekli olarak tezvirat yayıyor. Burada hedef gösterilmeye çalışılıyoruz ilk günden beri" dedi.

“Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu!”

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Millet gazetesine kayyumun atadığı yayın yönetmeni H. Yahya Şekerci’nin ismine açılan Twitter hesabından, “Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu!” paylaşımı yapıldı. Ancak bu hesabın bir süre önce hacklendiğini savunan Şekerci, konu ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, söz konusu hesabın ele geçirildiğini, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Hürriyet’e konuşan Hüseyin Yahya Şekerci, Twitter hesabının ele geçirildiğini ve mesajı kendisinin atmadığını anlatarak şunları söyledi:

“Hesabım ele geçirilmiş vaziyette. Yasal süreç zaten başladı. Savcılık TİB’e bildirecek. TİB’den biz geri almaya çalışacağız… Bu anlamda benim sosyal medya hesaplarım, mail hesaplarım bunların eline geçmiş vaziyette. Bununla alakalı avukatım zaten yasal süreci başlattı. Zannediyorum bu hafta içerisinde savcı beyle görüşeceğiz. Savcı beyle görüştükten sonra da orada bir açıklama yapacağım kamuoyuna.

"Hedef gösterilmeye çalışılıyoruz!"

Burada bu çete, bu örgüt bize operasyon yapmaya devam ediyor. Hem şahsi haklarıma, hem de başında bulunduğum kuruma ilişkin sürekli olarak tezvirat yayıyor. Burada hedef gösterilmeye çalışılıyoruz ilk günden beri. İlk geldiğimiz günden beri bizim üzerimizden şov yapmaya çalışıyorlar.”

“Benim en son attığım tweet 29 Ekim itibariyle attığım tweet’tir. “Siyaseti edeple yapın efendiler, bugünkü köşe yazım ektedir” diye. Bundan sonra 13 tane tweet atılmış. Sonra tekrar ele geçirdik. 10 maddelik bir tweet dizisi attım. Sonra tekrar ele geçirdiler. Bu 3-4 defa gerçekleşen bir hadise. Sonra bunlar devam ediyor. Son tweetlerin hiç biri bana ait değil. Başka bir algı operasyonu da şu: “Twitter hesabımı geri aldım” diye bir tweet daha atılmış. 29 Ekim’de attığım ve 10 maddelik tweet bana ait. Bunun haricindekilerin hiç biri bana ait değil