Akit TV 10 Kasım'ı böyle andı: Zulüm 1938'de son buldu!

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Akit'in televizyon kanalı Akit TV'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümüne ilişkin 10 Kasım haberinde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığı kullanıldı.

Haberin KJ'sinde, "Mustafa Kemal yıllar önce bugün öldü" diye yazdı.

Akit TV'deki bu ifade sonrası sosyal medyada 'RTÜK'e şikâyet kampanyası' başlatıldı. Çok sayıda kullanıcı, RTÜK'ün internet sitesi ve şikayet hattı üzerinden söz konusu yayının şikayet edilmesine yönelik çağrılarda bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), AKİT TV’nin Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik yayının titizlikle takip edildiğini bildirdi. RTÜK bir Twitter kullanıcısının “Arkadaşlar RTÜK şikayet hattını boş geçmeyelim. RTÜK uyuma” tweetine resmi hesabından cevap vererek yayınların uzmanlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve ihlallerle ilgili raporların üst kurula sunulduğunu bildirdi.

Olayla ilgili Hurriyet.com.tr'ye konuşan CHP'li RTÜK üyesi Süleyman Demirkan, 'Rapor hazırlarıyor. Yarınki toplantıya yetiştirilmesini umuyoruz. Ona göre kararımızı vereceğiz' dedi. Demirkan konuyla ilgili Twitter üzerinden de şunları paylaştı: