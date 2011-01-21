T24

'Kendi derdini çözdün'



'Dut yemiş bülbüle döndün'





'Yoğun bakıma öyle girilmez'





'Dadaş armağanı'



Erzurum Havalimanı’nda partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu, 100 araçlık konvoyla şehir turu attı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Belediye kültür merkezine gelişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, Erzurumlu’nun karnını doyurmak için göç ettiğini, bu yüzden milletvekili sayısının azaldığını anımsattı. Erdoğan’ın Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkesi olduğunu söylemesine rağmen, Türkiye’de fakir sayısının yılda 818 bin kişi arttığını belirten Kılıç-daroğlu, buradaki konuşmasında şunları söyledi:“Türkiye’deki toplam yoksul sayısı 12 milyon 715 bin. Sen milletin değil, kendi derdini çözdün. Dünyanın en zengin başbakanlarından birisin. Millet fakirleşiyor o zenginleşiyor. Bu nasıl iş? Bizim inançlarımızı sömüreceksin müslüman geçineceksin, kul hakkı yiyeceksin, kul hakkı yiyenlerin arkasında duracaksın. Buna izin vermeyeceğiz. Size söz veriyorum, yoksulluğu bu ülkede tarihe gömeceğiz.”Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun Erzurum’daki konuşmasında Kıbrıs’taki Türk askerini işgalci olarak açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bu konuda Erdoğan’ı şöyle eleştirdi: “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın odağına geleceksin. Buraya birisi gelecek ve senin yüzüne çıkacak diyecek ki, ’Kıbrıs’taki ordu işgalcidir’. Ne cevap verdin? Dut yemiş bülbüle döndün. Nene Hatun’ların olduğu yerde, senin orduna, ’peygamber ocağı’ dediğin orduna ’işgalci’ diyecekler, sesini çıkaramayacaksın. Dadaş kardeşlerim sandığa giderken bunu sakın unutmayın.”2. Ergenekon davası sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın tedavisinin sürdürüldüğü hastane odasında yapılan aramayı eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Başbakanın, hükümet yetkililerinin kendilerine sorması gerekir. ‘Yoğun bakımda yatan bir hastanın odası 6,5 saat aranır mı, aranmaz mı?’ Doktor gözetiminde olmaksızın bir başka kişinin girmesi doğru mudur? Eğer bunlara ‘doğru’ diyorlarsa, yapılanlar doğrudur. Her isteyen elini kolunu sallayarak yoğun bakıma giremez. Öyle anlaşılıyor ki bunların hiçbirine uyulmadı. Türkiye zaten bir hukuk devleti olmaktan süratle uzaklaşıyor. Bunları da artık olağan karşılamaya başladık.”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gittiği Erzurum’da esnafla bir araya geldi. Bu sırada bir vatandaş, CHP Lideri’ne mavi-beyaz tesbih hediye etti.