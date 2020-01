-Millet cumhurbaşkanını kendisi seçecek ESKİŞEHİR (A.A) - 08.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''2014 yılında tarihi bir olay yaşanacak. İlk defa Türk milleti bugüne kadar kendi cumhurbaşkanını doğrudan kendisi seçecek'' dedi. Bozdağ, Eskişehir Gar Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Odunpazarı Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 10 yılda büyük oranda değiştiğini belirterek, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla hızla yükselmeye başladığını kaydetti. Türkiye'nin bugün 81 ilini birbirine bağladıklarını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: ''Yolları yeniden ayağa kaldırdık. Artık tüm yolları beton asfaltlarla değiştiriyoruz. Yüksek Hızlı Tren (YHT) konusunda önemli adımlar attık. Besmeleyi ilklerin şehri Eskişehir'den çektik. Türkiye sevdamız, Eskişehir sevdamız hamasette, nutukta değil, alın terinde gece gündüz çalışarak hizmet üretmektedir. Bizim konuşmamız laftan değil, ürettiklerimizi anlatmaktan. Eskişehir, karayollarının ve YHT'nin tam da kavşak noktasında merkezinde oluyor. Eskişehir'i Türkiye'nin bütün illeriyle buluşturan adımları attık. Çünkü bu kadro Türkiye'nin doğusunu batısını, güneyini kuzeyini kara trenle değil, hızlı trenle birbirine bağlayacak. Şimdi hızlı tren devam ediyor. Ankara'nın doğusuna doğru... Yozgat, Sivas, Erzincan, Kars ve oradan Orta Asya'ya kadar... Buradan da İstanbul'da Marmaray ile denizin altından Londra'ya kadar gidiyor. Dünyayı birbirine bağlayan bir ulaşım haline geliyor. İnşallah 2023 yılına geldiğimiz de ülkemizde 7 bin 500 kilometre yüksek hızlı tren hattı ile Türkiye'yi yeniden demir ağlarla öreceğiz. Türkiye'de uçaklar eskiden sadece zengin sınıfının bindiği araçlardı. Ama şimdi memleketimizde herkes uçağa binebilir çünkü uçak fiyatlarıyla otobüs fiyatları neredeyse eşit hale getirildi.'' -''Ülkenin her ilinde üniversite var''- Bozdağ, eğitimde önemli adımları attıklarını anlatarak, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin 2002 yılına gelene kadar devlet ve vakıf üniversite sayısı toplam 72. Bugün bu ülkenin her ilinde üniversite var. İnşallah şimdi daha fazla fazlasını yapmak için yarış içindeyiz. Eskişehir'de yüksek teknoloji üniversitesini de biz kazandıracağız. Eskişehir sadece sanayinin, ulaşımın değil, bilimin, kültürün ve eğitimin de merkezi olacak. Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de aynı adımları atacağız. Kazakistan'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Zirvesi'nde Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kabul edilmesi ve desteklenmesi kararlaştırıldı. İnşallah Eskişehir, bilimde, kültürde, sanatta, sinemada ve televizyonda Türkiye'nin kalbi olan illerimizden biri olacaktır.'' -''Türk milleti kendi Cumhurbaşkanını kendisi seçecek''- Türkiye tarihinde en önemli tarihi adımlardan birini attıklarını kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti: ''Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesinin adımını attık. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmalar var. 'CHP, MHP ve BDP 'Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl' diyor. Biz de '7 yıl' diyoruz. Acaba biz 5 yılı savunsaydık CHP, MHP ve BDP kaç yılı savunurdu merak ediyorum. Çünkü sayın Süheyl Batum, hukukçu kimliğiyle 7 yıl olduğunu televizyonlarda tatlı tatlı anlatmıştı. Sayın Oktay Ekşi'nin bu konuda 2 yazısı var. Şimdi başka bir türküyü çağırıyor. Neden biliyor musun? Biz '7 yıl' dediğimiz için. 5 yıl deseydik onların görüşü 7 yıl olarak şekillenebilirdi. CHP, MHP ve BDP'nin de itirazı halkın cumhurbaşkanını seçmesidir. Başbakanı, milletvekilini, belediye başkanını, muhtarı, İl Genel Meclisi'ni, Belediye Meclisi'ni halk seçiyor. Ama cumhurbaşkanına gelince 'onu halk seçmesin' diyorlar. Bu halktan korkmadır. Halktan kopuk olmaktır.'' Demokrasiyi savunan herhangi bir siyasi partinin cumhurbaşkanını halkın seçmesine karşı çıkmayacağını onu savunacağını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: ''O yüzden milletten korkanlar milletin cumhurbaşkanı seçmesinden de fevkalade korkuyor. Millet kendilerine icazet vermiyor. Eğer siz 12 Haziran 2011 seçiminde parlamentoda AK Parti dışındaki diğer siyasi parti gruplarını anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla parlamentoya göndermiş olsaydınız, bunların 3'ü bir olup halkın cumhurbaşkanını seçmesini öngören Anayasa'nın 101. ve 102. maddelerini ona göre değiştirip, yeniden Meclis'in cumhurbaşkanı seçmesine geçeceklerdi. Millet buna geçit vermedi. Onlara tavsiyem 2014'e hazırlansınlar. Milletin gönlüne gidecek yolu bilen ve bu yolda yürümesini beceren adaylar koysunlar. Yoksa tepeden bakanları, bu millet her seçimde tepesi üstü dikiyor. Bu tartışmaları yapacaklarına 2014'e hazırlansınlar. Çünkü 2014 yılında tarihi bir olay yaşanacak. İlk defa Türk milleti bugüne kadar kendi cumhurbaşkanını doğrudan kendisi seçecek.'' Kongreye tek listeyle giren Ercan Kelleci, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı seçildi.