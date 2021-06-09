“Millet açsa buyurun siz doyuruverin" diyen Erdoğan’a CHP’den yanıt: Sen bir zahmet çekil kenara, bak o zaman yoksullar işe, aşa nasıl kavuşuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Millet açsa buyurun siz doyuruverin" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ey Erdoğan, aç olanları biz doyuracaksak sen bir zahmet çekil kenara, bak gör o zaman yoksullar işe, aşa nasıl kavuşuyor." yanıtını verdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karnı aç olanlar doyar ama gözü aç mensuplarınız yüzünden memleket şu an bu halde. 2,8 milyon kişiyi 39 TL'ye mahkûm ettiniz 20 milyon kişiyi sosyal yardıma muhtaç ettiniz. 10 milyona yakın insanı işsizliğe mahkum ettiniz. Esnafı, çiftçiyi perişan ettiniz.. Halkımızı doyuracaktık, ona da engel oldunuz. Halkımıza ekmek verecektik, Halk Ekmek'e el koydunuz Belediyelerimizin yardım hesaplarına el koydunuz. Vergileri Cengizgillere, devleti mafyaya teslim ettiniz İktidardan gittiğinizde, ülke kaynakları halk için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki." dedi.

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