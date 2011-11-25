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Miller: Telekulak yüzünden paranoyak oldum

Ünlü oyuncu ve model Sienna Miller “cep telefonunun dinlenmesinden amansız paparazzi takibine” uzanan medya ilgisi yüzünden yıllarca “korku ve paranoya” içinde yaşadığını

25 Kasım 2011 02:00


T24 - Ünlü oyuncu ve model Sienna Miller “cep telefonunun dinlenmesinden amansız paparazzi takibine” uzanan medya ilgisi yüzünden yıllarca “korku ve paranoya” içinde yaşadığını söyledi.

İngiltere’de telekulak skandalı sonrasında başlatılan medya etiği soruşturması çerçevesinde ifade veren Miller bulvar gazetelerinde özel hayatıyla ilgili haberler yüzünden dostlarını ve ailesini bilgi sızdırmakla suçladığını belirtti. Gerçekte ise bu bilgiler medya devi Rupert Murdoch’a ait bulvar gazetesi News of the World tarafından telefonunun dinlenmesi sayesinde elde ediliyordu. 29 yaşındaki güzel oyuncu özellikle ünlü aktör Jude Law ile beraberken magazin için çok önemli bir malzeme olmuştu.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Miller bu dönemde “kendisini sürekli tacize uğramış, fazlasıyla paranoyak ve endişeli” hissettiğini anlatarak, “Sanki bir video oyununda yaşıyor gibiydim. Yıllarca günde 10-15 adam tarafından takip ediliyordum. 21 yaşında kendimi geceyarısı karanlık bir caddede peşimde 10 adam koşarken bulurdum. Ellerinde kamera olması bunu yasal hale getiriyordu” dedi.


Aynı soruşturma çerçevesinde ifade veren “Harry Potter” serisinin yazarı J.K. Rowling ise, evini gözetleyecek ve hatta 5 yaşındaki kızının okul çantasının içine not yerleştirecek kadar ileri giden gazeteciler yüzünden uzun süre kendisini kuşatma altında hissettiğini açıkladı.


Medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu bulvar gazetesi News of the World, Miller’ın cep telefonunu dinlemekle suçlanıyordu. Gazete, geçen Mayıs ayında bu iddialarla ilgili olarak Miller’a 160 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. 



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