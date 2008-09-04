Milito, Tottenham’ı istememiş



Genoa’ya geri dönen forvet oyuncusu Diego Milito, Tottenham’ın teklifini geri çevirdiğini ve eski kulübüne geri geldiğini belirtti. İspanya’ya transferinden önce Genoa’da başarılı iki sene geçiren Arjantinli oyuncu, elli dokuz maçta otuz üç gol atmıştı.



Kendisini İtalya’ya götürecek olan uçağa binmeden yaptığı açıklamada Londra ekibi Tottenham Hotspur’un teklifini reddettiğini söyledi.



“Zaragoza Tottenham ile anlaşmam için bana baskı kuruyordu, ama Genoa geldi ve bende kabul ettim. Genoa formasını tekrar giyebilmek istiyorum.”



“Burası benim şehrim, evime gidiyorum.” diyerek sözlerine devam eden golcü oyuncu eski kulübüne dönmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu şu şekilde anlatmaya devam etti.



“Sonsuz bir mutluluk yaşıyorum ve ailemde Genoa’ya döndüğüm için çok mutlu. Burada herşeyi iyi yapadildiğim yere bir gün geri geleceğimi biliyordum.”

