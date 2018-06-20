Milipol Katar 2018'in Türkiye'den ilk katılımcısı belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- Ortadoğu Bölgesi’nin en önemli ulusal güvenlik etkinliği olarak görülen ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’a katılan ilk Türk şirketi Ares Tersanesi oldu.

Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al-Thani Emirliği himayesinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan fuar, 29-31 Ekim tarihleri arasında Doha Sergi ve Kongre Merkezi\'nde (DECC) gerçekleştirilecek. Fuara, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere, uluslararası birçok savunma şirketi katılacak.

Fuara katılacağı resmi olarak açıklanan Ares Tersanesi, birçok ülkenin Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Denizcilik Bakanlıklarına teslim edilen askeri ve yarı-askeri devriye gemilerinin tasarım ve yapımında yer alıyor. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen tasarımcılar ve tedarikçilerle ortak hareket ediyor.

“DÜNYADAKİ İÇ GÜVENLİK HARCAMALARI 96 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Global araştırma ve danışmanlık firması Gartner\'a göre, bu yıl sonuna kadar tüm dünyadaki iç güvenlik ve kamu güvenliği harcamalarının 96 milyar dolara ulaşacağını belirten Milipol Fuarlar Direktörü Muriel Kafantaris, Milipol Katar 2018 Fuarı’nın iç ve uluslararası sınırları korumak için uluslararası iç güvenlik çözümleri sağlayıcıları için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Kafantaris, “Milipol Katar, iç güvenlik ve sivil savunma alanında önde gelen şahsiyetleri ve en parlak zihinleri tek bir çatı altında bir araya getiren gerçek anlamda küresel bir fuar ve konferans organizasyonuna dönüştü. Fuar, dünyadaki şirketler için sektörde uzmanlaşarak global bir ağ oluşturdu. Türkiye de dahil olmak üzere uluslararası partnerlerimizden destek görmekten onur duyuyoruz ve Ekim ayında fuara daha fazla katılımcı bekliyoruz” dedi.

“FUARDA İLK KEZ İNTERAKTİF GÖSTERİLER YAPILACAK”

Bu yılki fuarda ilk kez ziyaretçilerin, VIP’lerin, resmi heyetlerin ve alıcıların yeni ürünleri ve inovasyonları harekete geçirebilecekleri interaktif gösteriler yapılacak. Küresel sivil savunma oyuncularını bir araya getirecek olan konferansta sivil savunma eğilimleri ve yeni uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak. Siber güvenlik ve siber tehditler, sivil savunma ve büyük etkinliklerde güvenlik yönetimine odaklanacak fuarda çok sayıda ikili görüşme de yapılacak.

Fuar, savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren şirketleri, uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirecek.

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