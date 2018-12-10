T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİLİMETRİK KANSER ROBOTUNUN TÜRK MUCİDİ PROFESÖR KONUŞTU (1) 

  Haber: Buse ÖZEL - Kamera: İSTANBUL, (DHA)  Almanya'da bulunan Max Planck Enstitüsü'nün ilk Türk direktörü Prof

10 Aralık 2018 19:31

 

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: İSTANBUL, (DHA) 
Almanya\'da bulunan Max Planck Enstitüsü\'nün ilk Türk direktörü Prof. Dr. Metin Sitti hayatını kaybeden beyin cerrahı kardeşi İlkay\'ın ismini vermeyi planladığı robotu anlattı. Hap, enjeksiyon ya da kateter yardımıyla vücuda yerleştirilmesi hedeflenen akıllı robotlar beyin, pankreas, safra gibi müdahale edilmesi zor olan kanserler başta olmak üzere birçok kanserde kullanılacak. Yumuşak ve milimetrik boyuttaki akıllı robotlar doğrudan tümöre ulaşarak burada kanser ilaçlarının salınmasını sağlayacak.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Prof. Dr. Metin Sitti ile röp
-Milimetrik robotun görüntüleri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BuseKameraDHA  AlmanyaMax Planck EnstitüsüTürkProf Dr Metin SittiHapYumuşakGörüntüDr Metin Sitti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24