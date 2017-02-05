Miley Cyrus'tan, Donald Trump'la dalga geçen bakana destek

ABD'li oyuncu, model ve şarkıcı Miley Cyrus, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarıyla dalga İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin’e destek verdi.

Twitter’da yayınladığı fotoğrafla Trump’la dalga geçen İsveç Başbakan Yardımcısının fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılmış ve dünya basının da ilgi odağı olmuştu.

Son olarak Amerikalı yıldız Miley Cyrus İsveçli bakanın fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. 60 milyon takipçisi olan Miley Cyrus’un paylaştığı bakanın fotoğrafı yarım milyon beğeni aldı.

Instagram’daki paylaşımında ünlü yıldız Miley Cyrus ilk fotoğrafta sadece erkeklerle çevrelenmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın kürtaj yanlısı ululararası kuruluşlara ABD’nin yardımını durduran kararnameyi imzalarken çekilmiş fotoğrafının altına, İsveçli Bakan İsabella Lövin’in İsveç’in 2045 yılına kadar sera gazı salınımını sıfırlayacak yasa tasarısını imzalarken, etrafında sadece kadın çalışma arkadaşlarıyla çevrelenmiş fotoğrafını ‘‘Dikkatli bak Amerika’’ notuyla paylaştı.



İsveçli bakanın Twitter paylaşımı aralarında BBC de olmak üzere bir çok ülke basınında ‘‘İsveçli bakan Trump’ı trolledi’’, ‘‘İsveçli bakan Trump’ı mı trollüyor’’ gibi başlıklarla yayınlandı.

Trump'ın vize yasağı ABD'nin dört bir yanında protesto edilmişti: