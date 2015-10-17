Miley Cyrus: Konserime çıplak gelin

Sıradışı sahne şovlarıyla sıkça gündeme gelen dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, bu kez çıplak bir konser verecek. 'The Flaming Lips' adlı rock grubuyla sahne alacak olan Cyrus, seyircilerden de konsere çıplak gelmelerini istedi.

Cyrus cinsel ayrımcılığa dikkat çekmek için 'The Flaming Lips' rock grubuyla sahne alıp, çıplak şarkı söylemeyi planlıyor. Ayrıca konsere gelecek seyircilerin de çıplak olmasını talep edileceği açıklandı.

Flaming Lips solisti yaptığı açıklamada, şov sırasında çıplak seyircilerin üzerine süt görünümlü beyaz bir sıvının döküleceğini ve bu sırada çekilecek görüntülerin Cyrus'un 'Milky Milky Milk' adlı şarkısının video klibinde kullanılacağını söyledi. Cyrus da Instagram'dan konser için çağrı yaptı.