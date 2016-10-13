Miley Cyrus: İlk cinsel deneyimimi ortaokulda bir kız arkadaşımla yaşadım

Variety dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatan Miley Cyrus itirafı magazin basınında büyük yankı uyandırdı.

Pop yıldızı Miley Cyrus, ilk ilişkisini ortaokulda bir kız arkadaşıyla yaşadığını açıkladı. Variety dergisine konuşan Cyrus, "Hayatım boyunca cinsiyet kavramlarını anlayamadım. Biseksüel kelimesinden nefret ettim, çünkü bu bile kısıtlayıcı bir tanım" dedi.

"Hiçbir zaman kadın ya da erkek olmayı düşünmediğini" söyleyen genç yıldız, "Ortaokul yıllarımda gözlerim açıldı ve ilk ilişkimi bir kız arkadaşımla yaşadım" diye konuştu. Cyrus, annesinin de cinsellik konusunda daha önce kendisini anlayışla karşılayamadığı için özür dilediğini söyledi.