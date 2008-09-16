Milenyum Kuşağı'nın can damarı teknoloji

Bilgisayar oyunları tartışılıyor

Motorola "Milenyum Kuşağı" olarak adlandırılan 16-27 yaş arası gençlerin tüketim davranışlarını örnekleyen bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, mobil medya gençler için büyük önem taşıyor.Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki "Milenyum Kuşağı"ndan 1200 gencin, görüntülü içerik izleme alışkanlıklarını, sahip oldukları içerikleri cihazdan cihaza nasıl aktarıp paylaştıklarını anlamak amacıyla yaptırılan araştırmada, gençlerin yeni teknoloji ve servislerle sadece kendileri ilgilenmekle kalmayıp ebeveynlerini de bunları benimsemeleri konusunda etkiledikleri belirlendi. Anket sorularına cevap verenlerin çoğunluğu, aynı evde oturmasalar bile anne babalarını satın alacakları geniş bant (yüzde 83) veya TV servisleri (yüzde 84) konusunda etkilediklerini belirtti.Motorola'nın Avrupa Hizmet Çözümleri ve İsrail ve Türkiye Ev & Ağlar Çözümlerinden sorumlu Bölge Satış Direktörü Alper Türken, "Teknoloji bu neslin, yani (Milenyum Kuşağı)nın can damarı" dedi.Türken, şunları kaydetti:"(Milenyum Kuşağı), internet olmasaydı kişisel yaşam tarzlarının dramatik ölçüde değişeceğini düşünüyor. Dolayısıyla eve alınan teknolojik ürünlerde onların etkisinin olması şaşırtıcı değil. Motorola, bu kuşağın gereksinimlerini ve isteklerini anlamak suretiyle müşterilerinin, bugünün ve yarının tüketicisine zengin medya deneyimleri sağlamalarını mümkün kılacak çözümleri tasarlayıp kullanıma sunabiliyor.Televizyon hâlâ yaygın olarak kullanılan bir eğlence şekli. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ancak, televizyonu nasıl, nerede ve ne zaman izlediğimiz büyük ölçüde değişim geçiriyor. Geleneksel TV programı artık mazi oluyor. (Milenyum Kuşağı)nın yüzde 78'i bir kanala geçtiklerinde o kanalda gösterilmekte olan programı başa alıp başından itibaren izleyebilmek istiyor.Üçte ikisi (yüzde 66) evlerinin bir odasında izlemekte oldukları TV programını duraklatıp başka bir odada kaldığı yerden izlemeye devam etmek istiyor. ABD'de yine bu yıl yapılan bir araştırmada bu oran yüzde 86 çıkmıştı. Yaklaşık üçte biri (yüzde 32) programları televizyon yerine bilgisayar ekranında izlemeyi tercih ediyor."Ankete katılanların önemli bir bölümünün normal uzunluktaki sinema filmlerini ve sevdikleri TV programlarını hareket halindeyken de izleyebilmek istediğini belirten Türken, sözlerini şöyle sürdürdü:"TV programlarını evdeki set üstü cihazlardan mobil cihazlara aktarabilme (Milenyum Kuşağı) gençlerinin yüzde 81'ine cazip geliyor. Bu ise onların medya içeriğinde daha fazla mobilite istediklerini gösteriyor. Yüzde 75'i bir yerden bir yere giderken film seyretmekten hoşlanıyor. Yüzde 62'si 30 dakikalık TV programlarının 15'er dakikalık mobil versiyonlarını izlemekten memnun olacağını belirtiyor. Yüzde 61'i ise sevdikleri bir TV programının 3 dakikalık bir versiyonunu mobil cihazlarında izleyebilmek istiyor."Alper Türken, "Milenyum Kuşağı" gençlerinin içeriği pasif biçimde tüketmediğini, ekranda olup bitenle giderek daha fazla etkileşim içinde olmak istediğini de bildirdi. "Ankete katılanların yarısından fazlası televizyonlarıyla etkileşebilmek ve o anda izlemekte oldukları içerik hakkında bilgi alabilmek istiyor" diye konuşan Türken, gençlerin yüzde 68'inin TV programlarında gördükleri ürünler hakkında bilgi sahibi olmayı ve mümkünse bunları satın alabilmeyi istediğine işaret etti.Motorola'nın "Milenyum Kuşağı Araştırması", geçtiğimiz ay Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de internet üzerinden yapılan ankete dayanıyor.