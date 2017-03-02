Milenyum kuşağında 'portföy kariyer' akımı

Emma Rosen'ın amacı 25 yaşına kadar 25 farklı işte çalışmış olmak.

Genç kadın, 'portföy kariyer' modasını benimseyenlerden.

Rosen, üniversiteden sonra ülkesi İngiltere'de kamu sektöründe çalışmaya başladı. "Ancak dört hafta sonra, bunun yapmak istediğim şey olmadığını anladım" diyor.

İlk işini bıraktığında, farklı kariyerler denemekte kararlıydı.

Rosen, "Geçtiğimiz altı ayda 10 farklı işte çalıştım" diye anlatıyor.

Bu mesleklerden bazıları fotoğrafçılık, çiftçilik ve emlak geliştirme.

Financial Times'ın haberinde Rosen'ın hikayesi biraz olağanüstü olsa da, günümüzde milenyum kuşağı (Y kuşağı) için yaygın bir kariyer modeli olarak tanımlanıyor.

Rhymer Rigby imzalı yazıya göre bu, 1980'li yıllarda şirket içi hiyerarşi ve yaşamak için çalışmak kavramlarına nokta koyan bir dönüşümün parçası.

Eskiden maaş artışı ve terfi arayışındaki çalışanlar, artık kişisel gelişim ve deneyim peşinde. İstikrar ve emeklilikten çok, "anlam arayışı" öne çıkıyor.

Portföy kariyer anlayışındakiler, birçok farklı işveren için çalışmak istiyor.

Peki kurumlar, genç ve bağımsız çalışanlarını nasıl idare edecek?

FT'ye konuşan Accenture danışmanlık şirketinin bölge yöneticisi Payal Vasudeva'ya göre, kurumlar gençlerin getirdiği enerji ve tutkuyu uzun vadeli bir sözleşmeye dönüştürmeli:

"Olması gereken seviyenin altında çalıştırıldıklarını ve yeteneklerinin tamamen kullanılmadığını hissettiklerini görüyoruz."

Kurumlarla bağlarını uzun vadeli hâle getirmek için küçük bir ekip ya da şirket hissi yaratmak, olası çözümlerden biri.

Accenture şirketinin son araştırmasına göre, yeni mezunların sadece 4'te biri büyük bir şirket için çalışmak istiyor.

İkinci seçenek, insanlara "aidiyet" hissi verilmesi.

Son olarak, birçok farklı kariyer deneyimini onlara aynı yerde sunmak.

Accenture'dan Payal Vasudeva, "dijital yetenek komisyonculuğu" adlı sisteme işaret ediyor.

Bu sistem, gençlerin isteyebileceği "alışılmadık" deneyimlerle ilgili fikir veriyor.

Kariyer koçu Janer Barrett, şirketlerin 35 yaşın altındakilere kendi kariyerlerini kontrol edebilecekleri araçları sağlaması çağrısı yapıyor.

"Y kuşağından birçok kişiyle çalıştım. Şirketlerin onları güçlendirmesi gerekiyor. Onlara kariyerlerine egemen olmayı öğretmeliler.

"İnsanların bir şirkete katıldıklarında ihtiyaçları olan yönlendirmeleri alacaklarını düşünmeleri. "Sonra anlıyorlar ki, bu olanak yok."