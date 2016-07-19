“Milenyum kuşağı önceki nesilden daha az para kazanıyor”

İngiltere'de yapılan araştırmada, milenyum ya da Y kuşağının bir öncekinden daha az para kazanan ilk kuşak olduğu ortaya çıktı.

'The Resolution Foundation' yaptığı araştırmada 1980 ve 2000 yıllarında doğan Y nesline mensup insanların 1966-1980 arası doğan X neslinden 20'li yaşları boyunca 10 bin dolar daha az kazandığıni belirtti.

The Resolution Foundation, İngiltere'nin AB'den çıkmasından sonra gelen ekonomik durgunluğun da milenyum kuşağının gelirini azaltacağını söyledi.

"Bu duruma kayıtsız kalınmamalı"

The Resolution Foundation yöneticisi Torsten Bell, "Her kuşağın bir öncekinden daha çok para kazanacağını ve daha iyi hayat şartlarına sahip olacağını düşünüyorduk. Ancak geçtiğimiz yıllardaki ekonomik duruma ve geleceğe bakıldığında duruma kayıtsız kalmamamız gerektiğini görüyoruz" dedi.

Araştırma, İngiltere'nin yeni Başbakanı Theresa May geçen hafta kuşaklar arasındaki ekonomik eşitsizliğe dikkat çektikten sonra yapıldı.

Bu eşitsizlikle ilgili araştırmaların devam etmesi için İngiltere'de bir komisyon kurulacak.

The Resolution Foundation ayrıca milenyum kuşağının neredeyse iki katı daha fazla kira parası harcadığını ve kira giderleri yüzünden hayat şartlarının düştüğünü, ev alma olasılıklarının azaldığını açıkladı.