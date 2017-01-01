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Milat yazarı: Yılbaşına sonuna kadar karşıyız, kim ortalığı uçurursa uçursun!

“Biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz…”

01 Ocak 2017 22:30

Milat gazetesinin yazarı Serdar Arseven, İstanbul Reina’da yaşanan terör saldırısı sonrası "Yılbaşına sonuna kadar karşıyız. Yılbaşı kutlamaları, yılbaşında içki içilmesi sonuna kadar kumardır. Biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kim ortalığı havaya kaldırırsa, uçurursa uçursun" ifadelerini kullandı.

Oda TV’nin haberine göre, Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bayram Zilan’ın Kanal A’da yaptığı programa katılan Arseven’in açıklaması şöyle:

Arseven, söylediği sözlerin "bağlamından koparıldığını" savunurken, Twitter hesabından konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

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Serdar ArsevenBayram Zilanyılbaşıreina

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