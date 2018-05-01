Milat yazarı uyardı: "Erdoğan'ı destekliyorum ama AK Parti'yi değil" diyenleri görmezden gelmeyin

Milat yazarı Serdar Arseven, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlere ilişkin olarak, Hilal Kaplan gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a atıf yaptığı yazısında, "Zira eminim sizler de son dönemde “Erdoğan'ı destekliyorum ama AK Parti'yi değil” kalıbını duymuşsunuzdur" dedi.

Arseven, "Bu konuda bir süredir “uyarılarda” bulunuyoruz, MİLAT’taki yazılarımızı takip eden bilir… “Görmezden gelme stratejisi”ni uygulamakla yok edilebilecek bir “tehlike” değil bu" ifadesini kullandı.

"Başkanlık seçiminde “Elbette Recep Tayyip Erdoğan” diyen vatandaş, 7 Haziran’da yaptığı gibi “AK Parti’yi uyarma!” davranışına yönelirse “sıkıntılı”bir durum meydana gelebilir!.." diyen Arseven, "Meclis tablosu “sıkıntılı” olursa, Külliye’nin hızı kesilebilir!.. Hatta… Kritik süreçlerde eli kolu bağlanabilir!.. Bu konuda bir süredir “uyarılarda” bulunuyoruz, MİLAT’taki yazılarımızı takip eden bilir… “Görmezden gelme stratejisi”ni uygulamakla yok edilebilecek bir “tehlike” değil bu. Anlatmak ve uyarmak lâzı" diye yazdı.

Arseven Hilal Kaplan'a atıf yaparak, "Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden Sabah Yazarı Hilal Kaplan da, “dost uyarılarında” bulunmaktan alamamış kendisini…" yorumunda bulundu.