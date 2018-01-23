Milat yazarı: Ertuğrul Özkök günah çıkartıyor

Millat yazarı Serdar Arseven, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün pazar günü Hürriyet'teki köşesinde yazdığı “Benim Gibi Laiklere İlber Hoca Dersleri” başlıklı yazısına tepki gösterdi. Arseven, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan "Milli Şuur ve Vefa Dersleri" aldığını yazan Özkök'e, "bu sayede, ne denli “yanlış” bilgilere sahip olduğunu idrak ettiğini yazıyor Ertuğrul Özkök" yorumunda bulundu. Özkök için “Bütün Arapların bize “ihanet” ettikleri “yalanına” inanır imiş…" diyen Arseven, "Bizim gibi laiklere böyle öğrettiler, böyle anlattılar, biz de bunlara inandık!..” yollu cümlelerle, adeta “günah çıkartıyor” Ertuğrul Özkök!" dedi.

Arseven'in "Ertuğrul Özkök günah çıkartıyor" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Ertuğrul Özkök “Pazar Yazısı”na güzel bir başlık kondurmuş:

“Benim Gibi Laiklere İlber Hoca Dersleri”

İlber Ortaylı Hoca’dan “Milli Şuur ve Vefa Dersleri” aldığını ve bu sayede, ne denli “yanlış” bilgilere sahip olduğunu idrak ettiğini yazıyor Ertuğrul Özkök.

Sayın İlber Ortaylı’dan “Milli Şuur ve Vefa Dersleri” alana kadar, Sultan Vahidedin’in “vatana ihanet etmiş”, sonra da “kaçıp gitmiş” Son Padişah olduğunu “zannediyor”muş!..

Kut'ül Amare Zaferi’nin önemini kavrayamamış, İlber Ortaylı Hoca kendisini “aydınlatıncaya” kadar!..

Ve dâhi…

“Bütün” Arapların bize “ihanet” ettikleri “yalanına” inanır imiş…

“Bizim gibi laiklere böyle öğrettiler, böyle anlattılar, biz de bunlara inandık!..” yollu cümlelerle, adeta “günah çıkartıyor” Ertuğrul Özkök!

Ne demeli bilmem ki…

Memleketin en büyük gazetesinde uzun yıllar boyunca genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, en hassas konularda ahkâm kesen bir “gazeteci”…

Yakın tarihimize bu kadar “yabancı” olduğunu itiraf ediyor!..

Ertuğrul Özkök’ün yakın tarihin gerçeklerine “bile bile göz yummadığına”,

Yani, Vahideddin Han’a “hain” iftirasını atanların oyunlarına bile bile gelmediğine…

Kendi dünyasından Murat Bardakçı’nın “Şahbaba” adlı kitabında yer alan “çarpıcı gerçeklerden” bile habersiz olduğuna inanalım mı?

Hadi inanalım…

Ve…

Ertuğrul Özkök’ten, “Yalan Söyleyen Tarih”in silinip atılmasına ve yalnızca doğruların anlatıldığı “Yeni Tarih”in yazılmasına katkı bekleyelim…

Mesela…

Vahideddin Han gerçeğinin, okullarımızda bütün yönleriyle anlatılmasına…

Ona, kimlerin, niçin “hain” iftirasını attığının genç beyinlerimize öğretilmesine…

Destek istesek…

O desteği verir misiniz Sayın Ertuğrul Özkök?..

“Tarih Yeniden Yazılsın!”

Der misiniz Sayın Ertuğrul Özkök?..

Sizi “Yakın Tarih” araştırmalarına davet edelim…

Mesela…

Vahideddin Han’ın Kızı Sabiha Sultan ile Şehzade Ömer Faruk Efendi’nin aşkı üzerine biraz çalışsanız…

Ve o “aşkın etrafında” yaşananlara bir baksanız…

Ziyâdesiyle ilginizi çekecek, emin olunuz!..

Madem bu yola girdiniz devam etmelisiniz!..

Yalnız uyarmış olayım, çok çetin bir yolculuktur bu…

“Yakın Tarihin Gerçekleri” üzerine çalışmaya ve ulaştığınız gerçekler doğrultusunda “yazmaya” başladığınızda…

Bağnaz-laikçi çevrelerin “alçakça” iftiralarına muhatap olacağınız konusunda peşinen “uyarmış” olayım!..

Yalan Tarih’i yazan “ideoloji”nin kara kafalı “ruhban sınıfı” sizi hedefe yerleştirecek…

“Afaroz” edecektir!..

Bütün bunlara göze alıp “gerçeklerin” peşine düşmeyi tercih ederseniz çok saygın bir işe imza atmış olursunuz…

Yok böyle yapmaz da…

Vahideddin Han’a iftira atan “bağnaz laikçiler”in yazdığı “Yalan Tarih”in izinden giderseniz…

Fildişi Kulelerdeki “sefa”nız devam eder!..

Tercih sizin, Sayın Ertuğrul Özkök!

ŞİMDİ YUMRUKLA KÜRSÜLERİ KILIÇDAROĞLU!..

Bir grup “CHP’li” tarafından yuhalanması ne kadar zoruna gitmiş olmalı ki…

Kürsüleri yumruklamaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu!..

Bağırıyor, çağırıyor, “MAN”asız laflar ediyor…

Korkuları var, cümlelerine yansıyan…

“Hapis”ten bahsetti geçtiğimiz günlerde…

Dedi ki;

“Bizi dar bir çerçeveye ‘hapsetmek istiyorlar. Kendi aramızda büyük tartışmalar varmış gibi bir alana hapsetmeye çalışıyorlar!..”

Cümlelerinde dizi dizi “hapis”ler var, nedense!..

Parti içi muhalefetin iyice hareketlenmesi moralini feci halde bozmuşa benzer, Sayın Genel Başkan’ın!..

“Adalet Yürüyüşü”, “Adalet Sempozyumu” gibi atraksiyonlarla, Pensilvanya imalâtı “MAN”asız kâğıtlarla, “parti içi muhalefetin” sesini bastırmaya…

“İç gündemi” kendi başarısızlığından “uzaklaştırmaya” çalışan Kemal Kılıçdaroğlu için…

Evet…

“Yolun sonu görünüyor!..”

Yo, hayır “hapis-mapis”le değil…

Beşiktaş’taki topluluğun attığı “Seçimle gelen seçimle gider!” sloganını çok güzel bulduğunu söylemişti ya…

Aynen öyle, seçimle gidecek Kemal Kılıçdaroğlu!..

Kurultay’da kurtarsa bile...

2019’da gidecek!..

Sonrası mı?

En iyi ihtimalle “unutulmuş” olacak!..

En iyi ihtimalle, “sakin bir emeklilik hayatı” yaşamaya başlayacak!..

Kemal Kılıçdaroğlu yumruklamasın da kim yumruklasın kürsüyü!..

TAHRİKLERE KAPILMAYIN!

“Zeytin Dalı Harekâtı” iyi gidiyor.

“Süreci (diplomasiyle) gergef gergef işleyen” Türkiye, doğru bildiği yolda hızla ilerliyor!..

Bu arada…

Teröristlerin algı operasyonları da haliyle devam ediyor!..

Sokak çağrısı tam bir provokasyon; “bildirilerle” de Devlet’e kafa tutuyor, Millet’i tahrik ediyorlar!..

“Sivil katliamı” iftiralarını da alttan alta yaygınlaştırıyorlar!..

Terör yandaşı bazı köşe yazarları ise “Kürtlük” üzerinden kışkırtmalarda bulunmaya, tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor…

Sayın Erdoğan bunların “yakından izlendiğini” açıkladı, Devlet’in ilgili mekanizmaları gerekeni yapıyor!..

“Hassas kesimlere” düşen…

Tahriklere kapılmamak, provokasyonlara gelmemek!..

Olur ya…

Olmasın!..

KIBRIS… UYARDIK UYARDIK… A-HA!

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki “Siyonist İşgal” girişimlerini konu alan nice yazımız vardır.

Nice “belgeli” haberimiz...

Bu yazı ve haberlerimizle, Arz-ı Mev’ud sınırları içindeki Kıbrıs’ta neler tezgâhlandığını gözler önüne sermeye ve gerekli yerleri uyarmaya çalıştığımızı bazı okuyucularımız hatırlar…

Hatırlamayan, internetteki meşhur arama motoruna “Serdar Arseven- KKTC, Kıbrıs, Siyonist” yazar, bulur!..

Son olarak, geçtiğimiz Çarşamba günü MİLAT’ta yer alan yazımızda “Kıbrıs’a dair uyarılarda” bulunmuş, sosyal medyadan da “Çok yakında Kıbrıs’ı konuşmaya başlayacağız!” demiştik.

Ve…

İşte…

Kıbrıs gündemde!..

Bir “operasyon” gazetesi Türkiye’ye iftira atınca…

Sayın Erdoğan dedi ki;

"KKTC'de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlâksızlık, edepsizliktir!..”

Evet, Sayın Cumhurbaşkanı’nın tepkisi böyle…

Kıbrıs’ta olan bitenin “bir gazeteyle sınırlı” kalmadığını, çok derin, çok organize tezgâhlar olduğunu görmeli ve ona göre hareket etmeliyiz!..

Sayın Cumhurbaşkanı da, kendisini ve ülkemizi hedef alan “ahlaksız pankartlı saldırıların” kaynağını araştırtsa ne iyi olur!..

Kıbrıs’ta “ajanlar” cirit atıyor…

“Kesimler”in birbirine girmesi için acayip tezgâhlar tertipleniyor!..

Biz yazdık, yazdık bugüne kadar -pek- “ilgilenen” olmadı.

Devletimiz ve “medyamız” (!) oralara daha fazla ilgi gösterir umarım!..

Bu vesileyle…

Kıbrıs!...

“Yeni Filistin” olmadan!..

Kıbrıs!..