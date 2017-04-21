Milat Lady Tuna; çevreyi kirleten gemiye 5 milyon lira ceza geliyor

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, 18 Aralık 2016’da ‘Lady Tuna’ adlı gemi Fener Adası yakınlarında kayalıklara çarparak denize 50 ton akaryakıt sızmasına neden oldu.

Habertürk'ten Murat Ervin'in haberine göre, kazanın ardından Çeşmeliler, turizm sektörü temsilcileri ve çevreciler olaya geç müdahale edildiğini ve geminin kılavuz kaptan almadığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Kazanın ardından harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Daha önce yabancı gemilerin kıyı tesislerine yanaşmaları halinde almaları zorunlu olan ‘kılavuz kaptanlık hizmeti’, balık çiftliklerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıt, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında kirlilik oluşturmuştu.

Şartlar belirlendi

8 Nisan’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, kılavuz kaptan alma şartları şu şekilde belirtildi: “Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır.”

5 milyonluk ceza

Aynı yönetmeliğin 9’uncu maddesinde kesilecek ceza miktarına yer verilerek, “Her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilir” denildi.

Böylece daha önce gemilerin ağırlığına göre 5 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar değişen oranlarda kesilen para cezası 41 kat artırılmış oldu.

Sarhoş gemiler raporlanacak

Düzenlemeyle, halk arasında ‘sarhoş gemiler’ olarak adlandırılan hacizli gemilerin fırtına nedeniyle bağlı oldukları alandan kurtularak etrafa zarar vermelerinin önüne geçecek madde eklendi.

Buna göre liman başkanlığı öncelikle sahipsiz, terk edilmiş ya da hacizli gemileri inceleyerek bunların can, mal ve çevre emniyeti ve güvenlik bakımından risk taşıyıp taşımadığına yönelik rapor hazırlayacak.

Bu gemilerden riskli bulunanlara yönelik olarak, başka bir yere nakil veya yakıtın tahliyesi gibi tüm tedbirler alınabilecek. Riskli gemiler, üzerinde haciz kararı olması durumunda ise satılabilecek.