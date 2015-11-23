Milat "Fethullah Gülen Kanada'ya uçtu" dedi, Zaman yalanladı

Milat gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'dan iadesini isteyeceği iddia edilen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in ABD'den Kanada'ya gittiğini yazdı. Gülen'in Kanada'dan iltica talebinde bulunduğunu öne süren Milat gazetesi, Air Canada'dan alınmış bir biletin fotoğrafını da yayımladı.Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi ise bilet fotoğrafının Google'dan kolayca bulunan bir Air Canada biletinin photoshopla değiştirilerek elde edildiğini öne sürdü.

İsmail Zelvi imzalı haberde, "Fethullah Gülen’in bir hafta önce 16 Kasım 2015 Pazartesi günü Pensilvanya’daki Uluslararası Harrisburg Havaalanı’ndan Toronto Havaalanı’na AC 231 sefer sayılı uçağa, A13 kapısından giriş yaptığı belirlendi" dendi.

Milat gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

FETÖ/PDY TERÖR örgütlerinin 1 numarası olarak Kırmızı Bülten’le aranan Fethullah Gülen’in, 16 yıldır ABD’de yaşadığı Pensilvanya’dan16 Kasım tarihinde Kanada’ya uçtuğu ortaya çıktı. Gülen iltica talebinde bulundu. Gülen’in geçen hafta Uluslararası Harrisburg Havaalanı’ndan Toronto Havaalanı’na giden AC 231 sefer sayılı uçağa, A13 kapısından giriş yaptığı belirlendi. Kanada, Gülen’in iltica talebini değerlendiriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın terörist listesinde yer verdiği Adalet Bakanlığı’nın ise hakkında kırmızı bülten çıkarttığı Fethullah Gülen, 16 yıldır ABD’nin Pensilvanya şehrindeki malikanesinde yaşıyor. Gülen’in 16 Kasım’da Türkiye ile “suçluların iadesi” anlaşması bulunmayan Kanada’ya uçtuğu belirlendi.

Gülen Pensilvanya’daki Uluslararası Harrisburg Havaalanından Toronto Havalanına 16 Kasım’da Economy Clas’ta (Ekonomi sınıfı) uçtu.

Gülen’in Kanada Havayolları’ndan aldığı uçak bileti, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı tarafından ‘Top Secret’ (Çok gizli) damgasıyla onaylanarak Kanada makamlarına iletildi.

Fethullah Gülen’in bir hafta önce 16 Kasım 2015 Pazartesi günü Pensilvanya’daki Uluslararası Harrisburg Havaalanı’ndan Toronto Havaalanı’na AC 231 sefer sayılı uçağa, A13 kapısından giriş yaptığı belirlendi. Kanada, Gülen’in iltica talebini değerlendiriyor.

Türkiye’den sonra ABD’de inceleme başlattı

Fethullah Gülen hakkında Türkiye’den sonra ABD’de de çok yönlü inceleme başlatıldı. ABD Temsilciler Meclisi Milletvekili Raul M.Grijalva 3 Kasım 2015 tarihinde gönderdiği mektupla Milli Eğitim Bakanı Arne Duncan’dan Carter okulları ile ilgili hakkında rüşvet ve irtikap suç iddiaları bulunan Gülen hakkında bilgilerin kendisine ulaştırılmasını istedi. ABD’li vekil Grijalva 2014 yılında FBI tarafından carter okulları hakkında raporların çeşitli basın kuruluşlarına yansıdığını dile getirerek, Amerikalıların vergilerinin suiistimal edilmesine göz yumulmayacağını belirtti.

Carter okulları mercek altında

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Grijalva, İllinois, Indiana ve Ohio’daki 19 kamu carter okulunun soruşturulduğunu hatırlatarak, bu okulların ABD kamu vergi mükellefleri tarafından finanse edildiğini yapılan suistimallere göz yumulmaması gerektiğini vurguladı. 2014 yılında Jüri ve mahkeme celbi ile FBI’ın okullara baskın yaptığına dikkat çekilen mektupta okullara federal fon sağlayan E-rate programı conceptinin kullanımını araştırdığını. Telekomünikasyon ve internet erişiminin genişletilmesi ile ilgili konularda usulsüzlükleri incelediğini belirtti. Fethullah Gülen grubunun 25’ten fazla eyalette 130 okul işlettiği belirtilen mektupta, FBI baskınlarıyla devam eden soruşturma gereği “Beyaz yakalı suç” memur suçlarıyla ilgili 225 işlemin incelendiğini 23’nde işlemlerin hatalı olduğunu belirtti. Bu okulların ihale kullanımı ve bu okulları denetlemekle yükümlü FCC’nin yeterli denetim yapıp yapmadığını sordu.

Gülen yargılanmak istiyormuş

Fethullah Gülen’in Avukatı Nurullah Albayrak, Adalet ve İçişleri Bakanlığının yaptığı işlemlerin hukuki değil siyasi olduğunu belirterek, “Müvekkilim hakkında bir takım medya organları tarafından ortaya atılan bilgiler iftira ve şahsi temennileridir. Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var ki Gülen'le ilgili yakalama kararları Ceza Kanunlarına aykırı bir şekilde verilmiştir. Gülen'in adresi bellidir, bugüne kadar hiçbir ifade çağrısı olmamıştır. Uluslararası antlaşmalar gereği ifadesinin bulunduğu yerde Türk ve/veya Amerikan yetkililer tarafından alınması mümkündür. Yurt dışında bulunan bir kişi ile ilgili hangi şartlarda tutuklama ve yakalama kararı çıkartılacağı açıktır. Sayın Gülen hakkında yasanın öngördüğü şartlar oluşmamıştır.” Açıklamasını yaptı. Albayrak, yargı ve idari makamlardan, ulusal ve uluslararası hukukun ve kanunların tarafsız bir şekilde işletilmesi, Gülen ile ilgili süreçlerin açık, şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Zaman'dan yalanlama

Milat gazetesinin iddiası, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesi tarafından yalanlandı. Air Canada biletinin photosoplanmasıyla söz konusu bilet görselinin elde edildiğini öne süren Zaman gazetesi biletin üzerindeki seri numarasının ise değiştirilmediğini belirtti.

Haberle ilgili olarak Zaman gazetesinde şu ifadeler yer aldı:

"Milat'ın belge diye verdiği uçak biletinin, Google'da arama sonucu kolaylıkla bulunabilen bir Air Canada bileti olduğu ortaya çıktı.

İşin ilginç tarafı ise Milat, Google'dan alınan Air Canada'ya ait biletin üzerindeki "0081A YYC27670" nolu seri numarasını unuttu.

İşte Google'daki o biletin url'si: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/5a/00/95/5a0095b3470dafbebf39e4d10cf3ddef.jp"