-Milas'taki 2 bin 400 yıllık mezar odası MUĞLA (A.A) - 28.09.2011 - Muğla Valisi Fatih Şahin, Milas ilçesinde bulunan, arkeoloji tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen 2 bin 400 yıllık mezar odası ve lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzunyuva mevkisindeki kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Şahin, kazı heyetinden bilgi aldı. Vali Şahin, çalışmaların yapıldığı alanda bulunan Telekom Müdürlüğüne ait binayla ilgili olarak sürekli konuştuklarını ifade ederek, ''O binanın da aslında buradan kaldırılması gerekli. Bu konuda bir müracaat var ancak netlik kazanmadı. Görüntü kirliliğinin oluşmaması açısından kaldırılmasında fayda var. Bu konudaki çabalarımız devam edecek'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın kazı alanıyla bizzat ilgilendiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Hocalarımızdan gerekli bilgileri aldım. Gayet güzel çalışmalar var. Konuyla ilgili yetkililerle birlikte burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Almanya'dan gelen heyetin de çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle Milas halkına ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir buluş. Bundan sonra gerekli özeni göstererek burayı canlandırmak, güzel projelerle burayı önemli bir yer haline getirmek görevimiz.'' Kazı alanının çevresindeki yerlerle ilgili istimlak çalışmalarının da sürdürüldüğünü bildiren Vali Şahin, bazı yerlerde mevzuatla ilgili süre aşımı yaşandığını, bakanlığın gerekli ödeneği gönderdiğini, ödeneğin kamulaştırma çalışmaları kapsamında vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.