Milas'ta Roma dönemine ait taban mozaiği bulundu

Milas'ta tarlada yapılan kazıda Roma dönemine ait taban mozaiği bulundu.

Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçe merkezinde bir iş yerinde yaptığı aramada Roma dönemine ait 5 adet toprak kap buldu. Aramada ayrıca ruhsatsız 3 tüfek, 1 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, müze yetkilileriyle toprak kapların çıkarıldığı düşünülen ilçeye bağlı Damlıboğaz köyündeki tarlada giderek, iş makinesi ile kazı yaptı. Kazı sonucunda 1 metre derinlikte taban mozaiğine rastlandı. Yapılan incelemede mozaiğin Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı. Alanda kurtarma kazı çalışmaları sürüyor.



Milas Kaymakamı Bahattin Atçı, Milas, Yatağan, Bodrum Koordinatörü Jandarma Yarbay Ertuğrul Memiş, Milas Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Gürkan Uygun ve diğer yetkililerle basın toplantısı düzenledi.

Bulunan mozaiğin Türkiye'nin kültür varlığına ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Atçı, 'Hydai Antik Kenti alanındaki Damlıboğaz köyünde müze müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımızın çalışmaları sonucunda çok değerli tarihi eserler bulunduğu bilgisi mevcuttu. Burada bazı kaçak kazı çalışmaları yapıldığını öğrendik. Bunları tespit ettik ve mozaikler ortaya çıkarıldı. Bu mozaikler Türkiye'nin kültür varlığına katkı sağlayacak, belki de Zeugma değerinde olabilecek nitelikte' dedi.

Atçı, ilçede son 1 ayda yapılan kurtarma kazılarında yeni eserler bulunduğunu, bu nedenle arkeoloji çevrelerinin dikkatini çekmek istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

'İlçede devam eden kurtarma kazılarımızın yanı sıra yeni kazılarımızda da değeri yüksek bulgular ortaya çıkıyor. Şehir merkezimizdeki bir inşaatta yapılan kazıda yeni bir eser bulundu ancak yoğun su sızıntısı nedeniyle çalışma ilerleyemedi. Arkeoloji çevrelerinin dikkatini, 'yüzyılın buluşu' diye nitelendirilen ilçemizdeki Hekatomnos Anıt Mezarı kazısının dışında da çekmek istiyoruz.'

Bölgedeki kaçak tarihi eser kazılarını önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Atçı, bu konuda istihbari ve operasyonel faaliyetleri arttırarak devam edeceklerini kaydetti.

İlçede yoğun bulunan kültürel değerlerin, kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmeden ortaya çıkarılması konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Atçı, vatandaşların şüpheli durumda yetkililere haber vermelerini istedi.

Atçı, konuyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüyle görüşüldüğünü, Hydai Antik Kenti'nde yürütülecek kurtarma kazısında bulunan eserlerle ilgili destek sağlanacağını söyledi.