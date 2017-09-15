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Milas'ta orman yangını 

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

15 Eylül 2017 23:25

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekpileri, yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor.
Hasanlar Mahallesi Hayıtlı Mevkii\'ndeki ormanlık alanda bugün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 4 yangın söndürme helikopteri, 27 arazöz ve 3 dozer sevk edildi.
Alevlerin olduğu bölgeye ulaşımın olmadığını belirten Pınarcık Mahallesi Muhtarı Ömer Kıvrak, \"Şu anda bölgeye arazöz ve orman işçileri sevk edildi, ancak yangın mahalline yol olmadığı için müdahale yapılamıyor. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerin çalışması da sona erdi. Dozerler yangın mahalline yol açmak için çalışmalara başladı\" dedi. 

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