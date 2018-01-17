Milas'ta kayıp çoban için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)

CESEDİ BULUNDU

Muğla\'nın Milas ilçesinin kırsal Yoğunoluk Mahallesi\'nde, dün sabah keçilerini otlatmaya giden ve sürü dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayınca arama kurtarma çalışması başlatılan 57 yaşındaki çoban Ekrem Yavuz\'un bugün saat 18.00 sıralarında cesedine ulaşıldı. Cesedi Yoğunoluk Mahallesi\'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Yavuz\'un, dağlık arazide 4 metre yükseklikten düşüp, başını çarparak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz\'un cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yavuz\'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 6 kişi bilgilerine başvurulmak üzere Ören Jandarma Karakol Komutanmlığı\'na götürüldü.

Yaşar ANTER / MUĞLA (DHA)