Milas - Yatağan Karayolu'nda 'yol kapatılarak ulaşım araçları kaçırıldı' iddiası için soruşturma

Muğla’da Milas ve Yatağan ilçeleri arasındaki karayolunun; "bazı siviller tarafından kapatılarak, ulaşım araçlarının kaçırıldığı" iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı; Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla 5 Ağustos 2021 tarihinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit suçlarından derhal soruşturma açılmıştır. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir” denildi.