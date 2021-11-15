Milas'taki zeytin şenliğinde sponsor firmayı protesto ettiği için gözaltına alınan Deniz Gümüşel: Kaymakamlık istese festivalin parasını çıkarırdık

Muğla’nın Milas İlçesi’nde Yeniköy Termik Santrali’ni işleten YK Enerji’nin sponsorluğunda düzenlenen 7’nci Zeytin Şenliği’nde, şirketi protesto eden ve gözaltına alınan Deniz Gümüşel serbest bırakıldı. Emniyet çıkışında açıklama yapan Gümüşel, “Milas Kaymakamlığı'nın bu küçük şenliği yapacak parası yok muydu? İsteseydi biz bu festivalin parasını çıkarırdık” dedi.

Muğla’nın Milas İlçesi’nde “Tadında Milas var” sloganıyla düzenlenen 7’nci Zeytin Şenliğinde dün Akbelen Ormanı’nı savunan köylülerle birlikte hareket eden Deniz Gümüşel, şenliğin YK Enerji sponsorluğunda düzenlendiğini ifade ederken, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’ye 35 bin zeytin ağacının İkizköy’de kesilmek istendiğini açıklayarak, “Siz bunu kesmek isteyen firmanın sponsorluğunda hasat şenliği yapıyorsunuz” demiş ve polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Gümüşel, bugün serbest bırakıldı. Arkadaşları ise Gümüşel’i yalnız bırakmadı.

"Deniz'den de zeytinimizden de asla vazgeçmiyoruz"

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejla Işık, Gümüşel’in serbest bırakılmasının ardından şunları söyledi:

“Milas belediyenin ve Kaymakamlığı haftasonu düzenlemiş olduğu, Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde; zeytinlerimizi savunan, ormanımızı savunan, doğamızı savunan yaşam savunucusu arkadaşımız Deniz Gümüşel'i dün gözaltına aldılar. Sabaha kadar uyumadık. Bizi böyle yıldıramazlar. Zeytinleri yıkıp yok eden bir şirket buranın sponsorluğunu yapamaz. Asla buna müsaade etmiyoruz ve bunu aklımız almıyor. On binlerce zeytini katledip ve hala 35 bin zeytin ağacımıza, Akbelen Ormanı’mıza göz diken Limak- İçtaş ortaklığının yaptığını kabul etmiyoruz. İkizköylüler olarak Deniz arkadaşımızın yanındayız. Zeytinimizden de asla vazgeçmiyoruz.”

"Milas için zeytin, yaşam demek"

Gümüşel ise emniyet çıkışı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milas için zeytin yaşam demek. Ama 40 yıldır zeytin ağaçlarını öldüren, yok eden, bu toprakların insanlarının geçiminin üstüne konan, bu insanlarımızı topraksız bırakan bir kömür ekonomisi var. Bu önceden devletin elindeydi şimdi özel şirketlerin eşi ile yapılıyor bu zeytin katliamı. Buna çok kızgınız. Zeytini yok ederek varlığını sürdüren kömür endüstrisinin, belki de zeytinciliğin en önemli zamanında, Hasat Şenliği'nde burada boy göstermesine çok kızgınız. Milas Kaymakamlığı'nın bu küçük şenliği yapacak parası yok muydu? İsteseydi biz bu festivalin parasını çıkarırdık.”

Gümüşel ve arkadaşları daha sonra Milas sokaklarında “Kömür buradan gitmeden biz burayı terk etmiyoruz”, “Zeytin yaşatır kömür öldürür” sloganları attılar.