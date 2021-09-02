Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı; Bodrum'daki yangın sürüyor

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde birbirine yakın saatlerde orman yangını çıktı.

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Öte yandan aynı zamanda Bodrum’un Çiftlikköy mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.

Bodrum, Çiftlikköy mevkii