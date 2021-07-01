Milas'ta kaçak iskeleler söküldü

Muğla'nın Milas İlçesi'nde kaçak olarak yapılan ve özel tekneler tarafından kullanılan yaklaşık 10 iskeleye yönelik yıkım çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Meşelik Mahallesi Kuyucak Mevkiinde yer alan ve Güllük Liman Başkanlığı'na sık sık vatandaşlar tarafından şikayet edilen iskeleler Sahil Güvenlik, Jandarma, Güllük Liman Başkanlığı ekiplerinin gözetiminde Milas Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Biri balıkçı teknesi olmak üzere yaklaşık 20 özel tekne tarafından yasal olmadığı halde kullanıldığı tespit edilen iskelelerin yıkımı öncesinde tekne sahiplerinin de bilgilendirildiği öğrenildi. Gezi tekneleri tarafından İzinsiz bir şekilde sık sık kullanıldığı ve yolcu alıp bıraktığı tespit edilen iskelelerin güvenlik açısından da riskli olduğu, ayrıca atık alma ünitelerinin de bulunamadığı tespit edildi.

Güllük Liman Başkanlığı'na gelen şikayetler üzerine, bölgedeki iskelelerin mevcut durumunun Milas Belediyesi'ne aktarıldığı, önümüzdeki günlerde ise yine farklı noktalarda bulunan kaçak iskelelerin yıkımının yapılacağı öğrenildi.

Yapılan çalışmadan memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, usulsüz veya yanlış yapılan her türlü çalışmayı yetkililere bildirdiklerini yetkililerin de gereğini yaptığını belirttiler.