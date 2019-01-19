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Milas- Bodrum Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MİLAS- Bodrum Havalimanı çevresinde oluşan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi üzerine uçuşlar ertelendi

19 Ocak 2019 14:30

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MİLAS- Bodrum Havalimanı çevresinde oluşan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi üzerine uçuşlar ertelendi.
Milas- Bodrum Havalimanı\'nda çevresinde oluşan yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Havalimanı yetkilileri, sis etkisini yitirene kadar havalimanına uçak inmeyeceğini belirtti. Sömestir tatili nedeniyle çocuklu yolcuların yoğunluk oluşturduğu havalimanında, bağlantılı uçuşları olan ya da 2-3 saat beklemek istemeyen çok sayıda yolcu, biletlerini iptal ederek, Bodrum ilçe merkezine gitti. Bağlantılı uçuşları farklı havayolu şirketlerinden olan bazı yolcular ise ekstra ödeme yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

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