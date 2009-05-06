Milas-Bodrum Havalimanı’na termal kamera

Domuz gribine yakalanmış kişilerin tespit edilmesine yönelik önlemler kapsamında Milas-Bodrum Havalimanı'na da ısıya duyarlı termal kamera yerleştirildi.



Doktor, sağlık memuru, hemşire ve sağlık teknisyeninden oluşan ekibin görevlendirildiği havalimanında gazetecilere bilgi veren Dr. Mehmet İlhan, tedbirler kapsamında bir termal kameranın faaliyete geçtiğini söyledi. Gelen yolcuların vücut ısısının bu termal kamera ile kontrol edildiğini belirten İlhan, şöyle konuştu:



"Termal kamera faaliyete geçti. Kamera ile havalimanına gelenler sağlık açısından takip ediliyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar için cihazda yeşil ışık yanıyor. Şu ana kadar bu şekilde tespit edilen kimse yok. Havalimanında alınan tedbirler yeterli. Zaten havalimanına giren herkes bu şekilde kontrolden geçiyor. Sağlık ekibi olarak biz de yüzümüzü maskelerle koruyoruz."



Bu arada termal kamera kullanan ekibin de maske taktığı gözlendi.

