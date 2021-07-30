Milas Belediye Başkanı Tokat: Dün burada hava müdahalesinin şart olduğu ve bunun eksikliği hissedildi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçede 5 farklı noktada çıkan orman yangınlarının ardından “Şu an itibarı ile bir tehlike yok. Normal, herkes tatiline devam ediyor. Devlet olarak bu işe bir el atmak zorundayız. En kötü senaryolara göre programlarımızı projelerimizi belirlemek zorundayız” dedi. Tokat, "Rüzgarın şiddeti ve buradaki engebeli arazi yangının büyümesine neden oldu. Yani dün açık seçik burada hava müdahalesinin şart olduğu ve bunun eksikliği hissedildi. Rüzgar yön değiştirmeseydi bu otellerin hepsi tehlike altındaydı." değerlendirmesini yaptı.

Yangın noktalarından biri olan Milas’ın Meşelik Mahallesindeki oteller bölgesinden konuşan Başkan Tokat, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Dün güne Marmaris’teki büyük trajedi ile başladıklarını, öğle saatlerinde Meşelik Mahallesi’ndeki yangınlarla sarsıldıklarını belirten Tokat şöyle konuştu:

"Hava müdahalesinin şart olduğu ve bunun eksikliği hissedildi"

“Meşelik mahallemizin Kuyucak mevkiindeki yangınla sarsıldık. Bu yangınla mücadele ederken, bu yangınla mücadele ederken artı 3-4 noktada daha yangın çıktı. Kara Perşembe yaşadık Milas’ta, Türkiye’de dün. Ekiplerimiz her yere gerekli müdahalelerini yaptılar. Gerek orman ekipleri gerek itfaiye ekipleri hepsi cansiperane mücadelelerini yaptılar. Ancak rüzgarın şiddeti ve buradaki engebeli arazi yangının büyümesine neden oldu. Yani dün açık seçik burada hava müdahalesinin şart olduğu ve bunun eksikliği hissedildi. Rüzgar yön değiştirmeseydi bu otellerin hepsi tehlike altındaydı. Şu an itibarı ile bir tehlike yok. Normal, herkes tatiline devam ediyor. Devlet olarak bu işe bir el atmak zorundayız. En kötü senaryolara göre programlarımızı projelerimizi belirlemek zorundayız.”

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