Milano'daki Adalet Bahçesi'ne Pınar Selek ağacı

İtalya'nın Milano kentindeki Jardin des Justes'e (Adalet Bahçesi) dikilen bir ağaca sosyolog, yazar Pınar Selek'in adı verilecek. Pınar Selek'in hayatını anlatan "Gölgenin Parlaklığı" adlı oyun da 17 Mart'ta Fransa'nın Nice kentinde sahnelecek.

Jardin des Justes'deki tören 15 Mart'ta, saat 11:00'de başlayacak. Pınar Selek, bir gün önce, 14 Mart'ta, Milano Marino Sarayı'nda saat 15:00'ten itibaren bir konuşma yapacak.

Pınar Selek, mart ayında Fransa'da ve İsviçre'de de bir dizi etkinliğin konusu ve katılımcısı olacak. Selek için planlanan ve Selek'in katılacağı etkinliklere ilişkin takvim şöyle:

3 Mart: “Boğaziçi’ndeki Ev” (Türkçe'de: Yolgeçen Hanı) romanı üzerine edebiyat buluşması; saat 20.30, Maison Louis Guilloux, Saint Brieuc, Bretanya.

4 Mart: Pınar Selek Yazı Atölyesi; 09.00-16.30, Maison Louis Guilloux, Saint Brieuc, Bretanya.

5 Mart: Türkiye’de aydın ve sanatçılara yapılanlar ve feminist hareketin diğer protesto hareketleriyle kesişmesi üzerine Pınar Selek’le iki buluşma; 15.00 ve 17.00, Maison Louis Guilloux, Saint Brieuc, Bretanya.

7 Mart: Nice Pınar Selek’i Savunma Komitesi, Selek’in ve 20 kadar yerel örgütün katılımıyla, 'Nice Komitesi’nin kurulduğunu ilan etmek üzere bir basın toplantısı düzenleyecek; 10.00, Niceli Avukatlar Evi.

8 Mart: Pınar Selek; kadın haklarını savunmak, kadınlara şiddet uygulanmasıyla mücadele etmek ve cinsiyet ve üretim sağlığı haklarını tanıtmak için toplanacak feministlere konuşacak. Aile, Çocuk, Kadın Hakları Bakanı Laurence Rossignol ve ayrıca Dışişleri ve Uluslararası Gelişme Bakanlığı tarafından düzenlenen bu buluşma bütün dünya kadınlarının haklarını savunma eylemine sahne olacak. Buluşmaya Fransa Cumhurbaşkanı da katılacak.

10-12 Mart: Pınar Selek, Cenevre’deki Film Festivali ve İnsan Hakları Uluslararası Forumu (FIFDH) jürisinde yer alacak.

11 Mart: Eşitlik haftası bağlamında Pınar Selek’le edebiyat buluşması; 16.00, Cenevre Belediye Kütüphanesi.

14 Mart: Milano Jardin des Justes’de dikilen bir ağaca adının verilmesi münasebetiyle Milano Marino Sarayı’nda Pınar Selek bir konuşma yapacak. 15.00’ten itibaren.

15 Mart: Pınar Selek’in adının Jardin des Justes’deki bir ağaca verilmesi için düzenlenen tören; Monte Stella, Milano. 11.00.

15 Mart: Pınar Selek’le Dayanışma Lyon Kolektifi; Pınar Selek ve Aslı Erdoğan’ın yazıları üzerine bir okuma günü düzenliyor. 18.30’dan itibaren, Virevolt Kütüphanesi, Lyon.

16 Mart: Pınar Selek’le buluşma: “Direnmek, yaratmaktır"; La Conciergerie Gounot, Rue Gounod 06000, Nice.

17 Mart: Pınar Selek’in yaşamını anlatan “Gölgenin Parlaklığı” oyununun sunumu. Oyunun yazarı Lina Prosa, Nice Pınar Selek’i Savunma Komitesi adına başkan Swanie Potot ve Pınar Selek konuşacak.

18 Mart: Pınar Selek’in yeni çocuk kitabının raflara çıkışı; “Verte et les oiseaux” (Türkçesi: Yeşil Kız); Mot de Monde Kitabevi.

26 Mart: Pınar Selek “Yazmak: Bir Direniş Biçimi mi?” adlı açık oturuma katılacak. CNL-Paris Kitap Fuarı; 10.30.