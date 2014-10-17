Milano'da Ukrayna zirvesi

İtalya Başbakanı Matto

Renzi, Ukrayna krizine ilişkin durum değerlendirmesinde

bulunmak üzere bir kahvaltılı toplantı düzenledi.

Toplantıya Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna

Devlet Başkanı Petro

Poroşenko'nun yanı sıra önde gelen AB liderleri katılıyor.

Ukrayna'nın doğusunda kalıcı barış için çözüm önerilerinin tartışılacağı

toplantıda

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB Komisyonu Başkanı Jose Barroso ve AB

Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy

hazır bulunacak.

Putin, Poroşenko ile en son ağustos ayında bir araya gelmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü toplantıya

hazırlık çerçevesinde dün akşam

Milano'da önce Rusya lideri Putin, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir

araya geldi.

Merkel, taraflar arasında eylül ayında imzalanan memorandumunun tüm

yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etti.

