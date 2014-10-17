Milano'da Ukrayna zirvesi

İtalya Başbakanı Matto
Renzi, Ukrayna krizine ilişkin durum değerlendirmesinde
bulunmak üzere bir kahvaltılı toplantı düzenledi.
Toplantıya Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna
Devlet Başkanı Petro
Poroşenko'nun yanı sıra önde gelen AB liderleri katılıyor.
Ukrayna'nın doğusunda kalıcı barış için çözüm önerilerinin tartışılacağı
toplantıda
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,
İngiltere Başbakanı David Cameron, AB Komisyonu Başkanı Jose Barroso ve AB
Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy
hazır bulunacak.
Putin, Poroşenko ile en son ağustos ayında bir araya gelmişti.
Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü toplantıya
hazırlık çerçevesinde dün akşam
Milano'da önce Rusya lideri Putin, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir
araya geldi.
Merkel, taraflar arasında eylül ayında imzalanan memorandumunun tüm
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etti.