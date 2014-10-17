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Dünya
Deutsche Welle

Milano'da Ukrayna zirvesi

Ukrayna krizi, bugün Milano'da Asya ve Avrupalı liderleri bir araya getiren ASEM Zirvesi'nde görüşülecek.

17 Ekim 2014 11:39

İtalya Başbakanı Matto
Renzi, Ukrayna krizine ilişkin durum değerlendirmesinde
bulunmak üzere bir kahvaltılı toplantı düzenledi.

Toplantıya Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna
Devlet Başkanı Petro
Poroşenko'nun yanı sıra önde gelen AB liderleri katılıyor.
Ukrayna'nın doğusunda kalıcı barış için çözüm önerilerinin tartışılacağı
toplantıda
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,
İngiltere Başbakanı David Cameron, AB Komisyonu Başkanı Jose Barroso ve AB
Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy
hazır bulunacak. 

Putin, Poroşenko ile en son ağustos ayında bir araya gelmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü toplantıya
hazırlık çerçevesinde dün akşam
Milano'da önce Rusya lideri Putin, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bir
araya geldi.
Merkel, taraflar arasında eylül ayında imzalanan memorandumunun tüm
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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