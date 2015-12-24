T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Milano’da trafiğe çıkma yasağı

İtalya’nın Milano kentinde haftaya üç gün boyunca gündüzleri trafiğe çıkma yasağı olacak. Kentte hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşınca yönetim böyle bir karar almak zorunda kaldı.

24 Aralık 2015 15:12


Milano'daki trafik yasağı gelecek hafta pazartesi günü (28 Aralık) başlayacak ve çarşamba (30 Aralık) gününe kadar devam edecek.

Yasak gereği otomobiller, motosikletler ve scooter'lar sabah 10:00'dan akşam 16:00'ya kadar trafiğe çıkamayacak.

Milano Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada Belediye Başkanı Giuliano Pisapia, bölgesel etkiyi artırmak için komşu kentlere benzer trafik yasağı uygulamaları çağrısında bulundu.

Milano sakinlerine otobüs, tramvay ve metroyu kapsayacak şekilde bir günlük ulaşım bileti 1,50 euroya sunuluyor. 17 Aralık'ta başlayan bilet uygulaması 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl İtalya'nın pek çok bölgesinde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Ilık ve kuru hava da bu durumda etkili oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MilanoAralık)BelediyesiBelediye Başkanı Giuliano PisapiaAralıkDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24