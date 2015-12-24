Milano’da trafiğe çıkma yasağı



Milano'daki trafik yasağı gelecek hafta pazartesi günü (28 Aralık) başlayacak ve çarşamba (30 Aralık) gününe kadar devam edecek.

Yasak gereği otomobiller, motosikletler ve scooter'lar sabah 10:00'dan akşam 16:00'ya kadar trafiğe çıkamayacak.

Milano Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada Belediye Başkanı Giuliano Pisapia, bölgesel etkiyi artırmak için komşu kentlere benzer trafik yasağı uygulamaları çağrısında bulundu.

Milano sakinlerine otobüs, tramvay ve metroyu kapsayacak şekilde bir günlük ulaşım bileti 1,50 euroya sunuluyor. 17 Aralık'ta başlayan bilet uygulaması 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yıl İtalya'nın pek çok bölgesinde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Ilık ve kuru hava da bu durumda etkili oldu.