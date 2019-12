Milano'da erkek tasarımları

Farklı yaklaşımlarıyla (geçen sezon erkeklere tütü etek giydirmesi gibi...) her zaman şaşırtan Prada’da gelecek sezona dair bir şaşırtma olmaması aslında şaşırtıcıydı. Oldukça sade ve giyilebilir bir koleksiyon hazırlanmıştı. Yakasız paltolar bolca kullanılmıştı. Bu defilede yenilik olarak sayılabilecek eski kruvazenin geri dönüşüydü.Burberry’nin meşhur deseni bu yıl geri dönmüştü. Boyunları dolayan atkıları, Burberry desenindeki gömlekler takip etti. Siyah rengin hakim olduğu kış koleksiyonunda kadifeler dikkat çekti.Herhangi bir aktivite için hazır olan Armani erkeği için birçok seçenek sunuldu. Kayak montları gibi sportif parçaların yanı sıra şal- hırkalar vardı. Ayrıca yüksek bel pantolon koleksiyona dahil olmuştu.Ferre’nin ölümünden sonra modaevinin kaptanlığına getirilen Tommaso Aquilano ve Roberto Rimondi farklı mimari anlayışlarını kıyafet inşasına yansıttılar. Koleksiyondaki paltoların yaka/boyun kısımları ve vatkalar dikkat çekti.Den ve Dan Caten isimli iki Kanadalı kardeşin ismini verdiği Dsquared2, son yıllarda iyice atak yapan markalardan.Erkek ve kadın giyime getirdikleri farklı çizgiyle moda eleştirmenlerinden tam not almaya devam ediyor.Kanadalı marka, 2009- 2010 sonbahar/kış erkek kreasyonları için podyumdaydı. Her telden çalan bir anlayışla hem romantizmden örnekler sunan hem de serseri erkek ruhunu ortaya çıkaran tasarımcılar, kombinleriyle karmakarışık bir üslup kullanmıştı.Erkek takımların jeanlerle birlikte kullanımı dikkat çekerken defilenin en büyük detayı siyah papyonlardı. Defile sırasında modeller dans gösterisi de yaptı.Podyuma çıkan bir kadın ve bir erkek modelin, büyüleyici dansı, İtalya'nın şık kenti Milano'ya aşkın ruhunu da getirmiş gibiydi.Den ve Dan Caten Dsquared2 koleksiyonu