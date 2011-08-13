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Dünya

Milano belediyesi Müslümanlarla bayramlaşacak ROMA (A.A)

13 Ağustos 2011 17:41

-Milano belediyesi Müslümanlarla bayramlaşacak ROMA (A.A) - 13.08.2011 - İtalya'nın Milano kenti belediyesi, Ağustos ayı sonunda kutlanacak, Ramazan Bayramı nedeniyle kentte yaşayan Müslüman vatandaşlarıyla bayramlaşacak.  Milano belediyesinin kentte yaşayan Müslaman toplumun bayramını kutlama kararı aldığı ve bunun bir ilk olduğu belirtildi.  Bu yıl ay sonuna denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak bayramlaşma töreni tarihinin kesinleşmediği, etkinliğe belediye başkan yardımcısı Maria Grazia Guida'nın ya da belediyenin üst yönetiminden başka yöneticilerin katılabileceği ifade edildi.  Geçen Mayıs ayında yapılan kısmi yerel seçimlerde, Milano Belediye başkanlığını merkez sağdan alan, merkez sol adayı Giuliano Pisapia da saygılarını göstermek istediklerini kaydetti.  Milano'da kısa bir süre önce belediye yetkilileriyle Müslüman toplumu yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, kente büyük bir cami yapılması konusunda anlaşmaya varılmış,  bunun öncesinde de her semte içinde mescitlerin bulunduğu kültür merkezlerinin açılması kararlaştırılmıştı. 

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