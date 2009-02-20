'Milan’ın teklifi çok saçmaydı'



Her ne kadar Milan, Beckham’ı transfer etmek konusunda oldukça ısrarlı davransa da; Los Angeles Galaxy takımı CEO'su Tim Leiweke, Milan’ın yaptığı teklif ettiği paranın çok az olduğunu belirtti.



Milan’ın, İngiliz oyuncu David Beckham’ın kendilerinde oynamaya devam edeceğine olan inancı devam ederken; diğer yandan Los Angeles Galaxy CEO'su Tim Leiweke, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine yaptığı röportajda Milanlı yöneticileri uyardı.



Beckham’ın takımdan ayrılması ile ilgili konuşan Leiweke, “Milan ile bir anlaşmaya mı varmak üzereyiz? Hayır hiç sanmıyorum” diye sözlerine başladı. Konuşmasına devam eden Galaxy CEO'su, “Milan, iki hafta kadar önce önümüze saçma sapan bir teklif koydu ve bunu saniyesinde reddettim. Milan’ın teklif ettiği para, Beckham formalarından uğradığımız zararı karşılamaz. O günden sonra da bizimle hiç kimse görüşmedi. Beckham’ın menajeriyle bir görüşme yapmışlar, ama bizi kimse aramadı. Belirtmek isterim ki, Beckham’ın kontratı hala bizde” dedi.



Milan’ın kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Leiweke, “Bu yaptıkları büyük bir hata. Taraftarlar bizi kombineleri iade etmekle tehdit ediyorlar, sponsorlar yakında bizden tazminat isteyecekler ve rakip takımlar Beckham ile yola devam edip etmeyeceğimizi merak ediyorlar. Milan bizi çok zor durumda bırakıyor ve bunu anlamıyorlar” diye konuştu ve ekledi: “Eğer gerçekten Beckham’ı transfer etmek istiyorlarsa o zaman ciddi bir teklifle bize gelsinler. Niye az bir paraya Beckham’ı satalım ki? Sanıyorum yakın zamanda Umberto Gandini, bizimle görüşmeye gelecekmiş. Her şey bu görüşmeden sonra netlik kazanacaktır .”