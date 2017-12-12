Milan’ın genç kalecisi Donnarumma sözleşmesinin feshini istedi

18 yaşında olmasına rağmen Milan'ın kalesini devralan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen genç kaleci Donnarumma Milan'la 2021'de sona erecek sözleşmesinin feshini talep etti.

Geçen yaz döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak Milan taraftarların sert tepkisi sonrası geri adım atan Donnarumma, kulübüyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatmıştı.

İddiaya göre Milan yönetiminin Donnarumma'ya imzalattığı yeni sözleşmede oyuncu ve menajeri Mino Raiola tarafından talep edilen serbest kalma maddesini eklemediği ortaya çıktı.

Genç kalecinin PSG'ye transfer olacağı iddia ediliyor.