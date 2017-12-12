T24 LogoT24 Logo
Spor

Milan’ın genç kalecisi Donnarumma sözleşmesinin feshini istedi

18 yaşındaki futbolcu, geçen yaz da transfer olmak istemiş, sert tepkilere maruz kalmıştı

12 Aralık 2017 18:42

18 yaşında olmasına rağmen Milan'ın kalesini devralan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen genç kaleci Donnarumma Milan'la 2021'de sona erecek sözleşmesinin feshini talep etti.

Geçen yaz döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak Milan taraftarların sert tepkisi sonrası geri adım atan Donnarumma, kulübüyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatmıştı.

İddiaya göre Milan yönetiminin Donnarumma'ya imzalattığı yeni sözleşmede oyuncu ve menajeri Mino Raiola tarafından talep edilen serbest kalma maddesini eklemediği ortaya çıktı.

Genç kalecinin PSG'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

ETİKETLER

DonnarumaMilanTransferSözleşme feshiPSG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24