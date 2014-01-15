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Spor

Milan'ın başına Seedorf geçti

Seri A'da kötü günler geçiren Milan'da teknik direktörlük görevine takımın eski futbolcusu Clarence Seedorf getirildi

15 Ocak 2014 14:13

İtalya futbol ligi Sera A'da kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Milan, çareyi teknik direktörü değiştirmekte buldu. Massimiliano Allegri'nin yerine gelen isim ise 37 yaşındaki Clarence Seedorf oldu.

Eurosport'un haberine göre, Clarence Seedorf yaptığı basın toplantısıyla futbolu bıraktığını resmen açıklarken, Milan teknik direktörlüğü görevine getirildiğini de doğruladı. Son olarak ülkesinde Botafogo forması giyen Seedorf'un teknik direktörlük tecrübesi bulunmuyor.

Milan ile her konuda anlaşmaya varan Hollandalı Seedorf'un Perşembe günü Milano'ya gelerek 2016 yılına dek sözleşme imzalayacağı bildirildi. Hiç vakit kaybetmeden teknik ekibini de şekillendirmeye başlayan Seedorf'un asistanları Arjantinli Hernan Crespo ve Hollandalı Jaap Stam olacak. Henüz kesin olmamakla birlikte Patrick Kluivert'ın da bu ikiliye katılma ihtimali bulunuyor.

2002-2012 yılları arasında Milan formasını giyen Seedorf, Serie A tarihindeki ilk Hollandalı teknik direktör olacak. Milan Serie A'da 19. hafta sonunda 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

Futbol kariyerine Ajax'ta başlayan Clarence Seedorf, 1995'te Sampdoria'ya 1996'da da Real Madrid'e transfer oldu. 2000 yılında İnter'e gelen futbolcu burada sadece iki sezon kaldı ve 2002'de Francesco Coco ile takas edilerek Milan'a geçti. Kariyerinin en iyi dönemini Milan'da geçiren Seedorf, Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nı üç farklı takımda kaldıran tek futbolcu.

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