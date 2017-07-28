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Spor

Milan ve Roma arasında 'FFP' kavgası!

"Böyle bir saldırıyla ilk kez karşı karşıya kaldık"

28 Temmuz 2017 20:16

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın başkanı James Pallotta, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden "Milan'ın harcamaları FFP (Finansal Fair-Play) açısından incelenmesi gerekiyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu sezon aralarında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunduğu 10 oyuncuya yaklaşık olarak 220 milyon Euro'luk bir bütçe harcadı. Bunun üzerine Cengiz Ünder'in transfer olduğu İtalyan kulüp Roma'nın başkanı Pallotta, bu transferlerin mali açıdan incelenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Roma Başkanı Pallotta'nın bu açıklamalarına, Milan cephesinden cevap geldi. Milan CEO'su Marco Fassone, canlı yayında bir basın açıklaması yaparak, "Sevgili Pallotta, biz kendimize güveniyoruz. İsterseniz Roma ve Milan'ın dosyalarını karşılaştıralım. Böyle bir saldırıyla ilk kez karşı karşıya kaldık. Ancak kendinize güveniyorsanız hemen Milan ve Roma'nın finansal dosyalarını karşılaştıralım" diye konuştu.

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