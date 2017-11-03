Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bir süredir kendi cenazemi izliyorum

Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile golsüz berabere kalmasının ardından, “Bir süredir kendi cenazemi izliyorum” dedi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, üzerinde herhangi bir baskı hissetmediğinin altını çizerek, “Zaten bir süredir cenaze törenimi izliyorum” ifadesini kullandı.

Sezon başı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu dahil birçok transfer yapan ve oyuncular için adeta servet harcayan kırmızı-siyahlı ekipte Montella’nın gönderilerek, Bayern Münih’teki görevine son verilen İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşılacağı iddiaları İtalya’da her geçen gün daha fazla dillendiriliyor.