Milan Teknik Direktörü Gattuso: Umarım sevişebilir

Serie A'nın 25. haftasında evinde Sampdoria'yı konuk edecek olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, 20 yaşındaki öğrencisi Patrick Cutrone ilgili, ‘’Rahatlamak zorunda. Umarım sevişebileceği güzel bir kız arkadaş bulabilir" dedi.

Mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gattuso, Cutrone'nin muhtemelen ilk 11'de başlayacağını belirttikten sonra şu sözleri kullandı:

"Patrick henüz çok genç ve üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Çok çalışmak ve saha dışında da rahatlamak zorunda. Umarım sevişebileceği güzel bir kız arkadaş bulabilir."